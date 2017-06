L'attaque 'NotPetya' ne viserait pas l'argent, mais le chaos

A présent que les entreprises de sécurité examinent massivement et de très près le maliciel (malware) qui a paralysé pas mal d'organisations, elles supposent de plus en plus qu'il ne s'agit pas d'un rançongiciel (ransomware), mais de quelque chose de nettement plus destructeur.