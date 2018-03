L'assureur Hiscox débarque en Belgique avec une police d'assurance anti-cybercriminalité

Hiscox, un assureur d'origine britannique, va proposer dans notre pays une police d'assurance anti-cybercriminalité. CyberClear, comme elle s'appelle, a comme but de couvrir les entreprises contre les dommages en et hors ligne provoqués par des cybercriminels. "Toujours plus d'entreprises ont conscience que le risque de dommages à leurs activités, à leur réputation et à leur confidentialité est bien réel", déclare Timothy Broos, Branche Office Manager d'Hiscox Belgique.

Dans le cadre de cette police, les clients se voient proposer un audit destiné à leur éviter d'éventuelles cyber-attaques. "La conclusion d'une assurance CyberClear sous-entend que nous supportons les entreprises dans la limitation des risques liés à la gestion de leurs données et ce, en effectuant un audit de leurs systèmes informatiques", explique Broos. "Si des dommages devaient ensuite être néanmoins causés, nous réagirions rapidement avec un réseau de spécialistes, afin de limiter les conséquences de l'incident. Des experts IT déterminent et décrivent alors l'origine de l'attaque, identifient les données touchées et résolvent le problème. Des avocats gèrent les plaintes et les réclamations de contrôleurs et de tiers, alors que des spécialistes en communication de crise s'occupent de l'impact de l'attaque sur la réputation de l'entreprise touchée."

La 'cyber-assurance' est un marché en croissance. Après quelques sinistres cyber-attaques à l'échelle mondiale, telles WannaCry, le risque de dommages provoqués par des cybercriminels est devenu toujours plus tangible pour beaucoup d'entreprises. "La cybercriminalité croissante, l'utilisation toujours plus importante d'internet et des règles européennes sans cesse plus strictes font en sorte que la prise de conscience des risques ne fait que s'amplifier", ajoute encore Broos.

Et c'est là une tendance à laquelle les assureurs veulent réagir. En Belgique, Vanbreda et Allianz notamment proposent déjà une cyber-assurance. Chez Hiscox, un acteur international offrant une série de services très spécialisés, il s'agit du deuxième produit d'importance introduit dans notre pays. Chez nous, l'entreprise est principalement connue comme assureur de particuliers aisés avec une assurance pour les oeuvres d'art notamment. A présent, elle entend aussi desservir le marché professionnel. Broos: "Avec CyberClear, nous démontrons que nous sommes le partenaire le plus approprié pour faire face aux risques. Nous prévoyons en outre des primes compétitives et proposons nos services à la mesure du client via notre réseau de courtiers. Le tout rend nos assurances professionnelles très accessibles."