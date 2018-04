L'appli de petits travaux TaskRabbit mise hors ligne après un 'incident'

On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Selon un message posté sur son site web, TaskRabbit déclare vouloir collaborer avec ''une firme de cyber-sécurité et avec la Justice''. Nulle part, on ne rencontre cependant le terme explicite d'infraction numérique, même si TaskRabbit tient les propos suivants: ''Si vous utilisez le même mot de passe pour d'autres sites web et applis, nous vous conseillons d'en changer.'' (ANP)