L'appli de clavardage Discord va vendre des jeux

Discord Inc, l'entreprise à l'initiative de l'appli de clavardage éponyme, a annoncé qu'elle allait collaborer dans un premier temps avec les éditeurs THQ et Deep Silver, en vue de commercialiser des jeux vidéo (téléchargeables). Le magasin passera en mode bêta ultérieurement ce mois-ci. Les utilisateurs pourront acheter les jeux séparément ou s'inscrire à Discord Nitro, un abonnement donnant accès à la totalité de la bibliothèque.

Les jeux vidéo figurant déjà dans l'offre sont Saints Row: The Third, Darksiders: Warmastered Edition, Super Meat Boy et Metro: Last Light Redux. L'abonnement reviendra à cinq dollars par mois ou cinquante dollars par an.

Les nouveaux jeux pourront aussi être achetés séparément. Discord annonce que son but n'est pas de proposer tous les jeux qui sortent, mais uniquement une sélection d'entre eux. Les premiers jeux qui seront présents dans le magasin, seront Dead Cells, Into the Breach et Frostpunk.

Cette nouvelle sort quelques mois après que Discord ait déployé sa fonction de gestion de votre bibliothèque de jeux vidéo via son service. Le 'game launcher' (lanceur de jeux) de Discord démarrera les jeux sur votre ordinateur au moyen de l'appli desktop. C'est là aussi un outil qu'on trouve depuis assez longtemps déjà sur Steam, mais tout semble indiquer que celui de Discord est quelque peu plus ample, parce qu'il ajoute automatiquement des jeux qui ne sont pas achetés via Steam. En déployant un authentique magasin de jeux, il semble évident que Discord souhaite désormais vraiment concurrencer les plus importantes plates-formes de téléchargement de jeux au monde.