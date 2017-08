L'ancienne astuce d'escroquerie offrant des tickets d'avion gratuits refait surface

Il y a des chances que vous trouviez sur Facebook un message posté par des personnes qui partagent un lien intitulé 'Thanks #KLM'. Ce lien vous promet 2 tickets gratuits en l'honneur du 97ème anniversaire de la compagnie aérienne.

Ce message est un faux. Si vous cliquez dessus, quelques questions vous seront posées, mais vous n'obtiendrez jamais les tickets promis. On vous demandera cependant de partager ledit message faisant référence à 'Thanks #KLM'. Vous aurez ainsi l'impression qu'il y a effectivement un prix à gagner.

Cette tentative d'escroquerie n'est pas nouvelle. Ces dernières années, elle s'est déjà manifestée sous diverses variantes promettant des bons de valeur gratuits d'Ikea, de Colruyt ou d'autres marques encore. Mais récemment, le programme néerlandais Radar a observé que le canular refait son apparition. Une action similaire circule du reste en Europe du Nord et notamment au Danemark, en Norvège et en Suède, où ce sont des tickets gratuits de SAS qui sont offerts.

Brussels Airlines a dans le passé aussi eu maille à partir avec ce genre d'escroquerie. "Tel n'est pas le cas pour l'instant, mais nous avons déjà été ciblés", indique la porte-parole Kim Daenen. "Si nous lançons des actions de promotion, c'est toujours via le site web de Brussels Airlines lui-même", prévient la compagnie aérienne.

Est-ce dangereux?

Comme on le constate à présent, si on clique sur le lien en question, aucune question relative à un paiement ou autre information vraiment personnelle n'est demandée. Il y a par conséquent de fortes chances que certains soient donc tentés d'y cliquer, ce qui peut néanmoins comporter des risques.

Il y a en effet le risque que les escrocs collectent quand même toutes sortes de données sur vous en visitant le site, puisqu'ils savent par exemple que vous êtes passé par Facebook. Il est même possible qu'en cliquant sur le site, vous donniez l'autorisation de visionner les données de votre profil.

Une autre éventualité, c'est que le site lui-même soit infecté, ce qui entraînera la contamination de votre ordinateur ou de votre smartphone.

Enfin, on peut aussi partir du principe que les gens qui réagissent à ce type de lien, tombent plus facilement dans le panneau des escroqueries et autres fausses promesses. Ils deviennent de ce fait des cibles toutes trouvées pour d'autres types de tromperies, comme par exemple la fraude aux amis (par laquelle quelqu'un vous ajoute sur Facebook, veut établir un lien, puis vous demande de l'argent), ou l'hameçonnage (phishing). En résumé, aucune compagnie aérienne n'offre actuellement de tickets gratuits, et cliquer sur des sites qui le promettent, est dès lors hautement déconseillé pour votre propre sécurité en ligne.