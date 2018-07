L'amende infligée par l'UE pèse (un peu) sur le bénéfice de la société-mère de Google

Ce dernier trimestre, la société-mère de Google, Alphabet, a enregistré moins de bénéfice qu'il y a un an à cause de l'amende de 4,34 milliards euros infligée par la Commission européenne. Le géant technologique a cependant vu son chiffre d'affaires fortement grimper et s'est distingué dans les tractations d'après-bourse à New York.