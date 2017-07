L'agenda culturel bruxellois désormais disponible en open data

Le projet est une collaboration entre le centre d'Informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) et visit.brussels. Visit.brussels répertorie annuellement plus de 20.000 événements, expositions et concerts sur son site agenda.brussels. Cet agenda sera désormais disponible en open data afin de permettre à des développeurs de créer de nouvelles applications relatives aux activités culturelles dans la capitale. "Pourquoi pas une application combinant les informations sur les transports et les événements, ou une autre répertoriant les hôtels dans les environs d'une activité culturelle ? Les possibilités sont infinies", souligne Mme Debaets.