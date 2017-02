L'action Apple atteint une valeur record

Jusqu'à présent, la plus haute cotation de l'action Apple remontait à février 2015. A l'époque, l'action valait 133 dollars. A présent, elle en est donc à 133,29 dollars. L'entreprise a par conséquent aujourd'hui une valeur marchande de 700 milliards de dollars et confirme ainsi son statut d'entreprise la plus opulente au monde. Google suit à bonne distance avec une valeur de 573 milliards de dollars.

Assez étonnamment, Apple a réussi à enregistrer de bons chiffres de vente durant la période des fêtes de fin d'année dernière. C'est surtout l'iPhone 7 qui semble être un coup dans le mille. Le fait que le prix moyen des appareils Apple commercialisés était supérieur à celui de l'année précédente a rendu confiance aux investisseurs dans Apple. Et l'arrivée de l'iPhone 8 devrait encore davantage stimuler les ventes, même si excepté sur le plan du design, il ne devrait guère apporter de changements, selon les experts.

L'actuel cours record de l'action Apple pourrait aussi aller de pair avec les ajustements effectués par Simona Jankowski, analyste chez Goldman Sachs, annonce l'agence Reuters. Pour elle, l'action Apple vaut 150 dollars. Elle se base notamment sur le fait qu'elle s'attend à ce que la prochaine dixième édition anniversaire de l'iPhone apporte pas mal de nouveautés, dont la technologie de la réalité augmentée. Bon nombre d'investisseurs espèrent du reste qu'Apple sorte pour son dixième anniversaire un modèle caractérisé par des innovations radicales et prenne ainsi de nouveau ses distances sur un marché du smartphone sursaturé.