Kris Verheye rejoint Econocom

Chez Huawei, Verheye était jusqu'il y a peu responsable des activités professionnelles belges. Il assumait cette fonction depuis 2015. Précédemment, il fut pendant un an COO de Fujitsu Benelux et travailla quatorze années chez Belgacom (aujourd'hui Proximus), où il dirigea notamment Telindus Nederland et occupa le poste de vice president Enterprise Business Unit Corporate Division.

Verheye (48 ans) sera désormais directeur général des ventes chez Econocom. Il fera rapport au directeur Belux, Bruno Ronsse.

"Econocom jouit d'une solide réputation en matière de 'financing & managed services'", déclare Kris Verheye. "Aujourd'hui, de plus en plus de solutions numériques viennent s'y ajouter. Cette gamme unique combinant produits, services et finances représente une valeur ajoutée dans la transformation numérique de nos clients. Collaborer à cette transformation est un défi qui me plaît énormément."

Verheye aura aussi de l'aide dans sa nouvelle fonction, puisque Jamal Benmoulahoume, qui était actif depuis 2005 chez EMC (aujourd'hui Dell EMC), a été engagé au poste de directeur des ventes pour l'unité commerciale Technology Management & Financing en Belgique et au Luxembourg. Il fera rapport à Kris Verheye.

Benmoulahoume (46 ans) avait rejoint Dell, il y a plus de dix ans, en qualité de directeur des ventes, avant de se spécialiser, dans les années qui suivirent, dans le financement des technologies en Europe de l'Est et au Moyen-Orient.