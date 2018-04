KPN va effectuer des tests 5G

L'arrivée de la 5G engendrera des vitesses de connexion plus élevées, mais aussi surtout des applications nettement plus importantes. ''Là où la 4G relie des personnes, la 5G connectera l'ensemble de la société. Il est par conséquent essentiel que nous recherchions, conjointement avec les clients et les partenaires technologiques, comment la 5G peut optimaliser les processus d'entreprise ou améliorer l'expérience des clients'', déclare Jacob Groote, directeur de KPN.

A Amsterdam Zuidoost, des tests seront effectués autour de l'Arena lors d'événements à très forte densité. L'intelligence artificielle et la réalité virtuelle seront aussi examinées. A Rotterdam, ce sont des applications de transport et de logistique qui seront testées, dans la province de Drenthe des solutions pour l'agriculture avec des drones, et dans le Noord-Brabant des innovations routières avec des voitures connectées. KPN est depuis assez longtemps déjà impliqué dans des tests aux environs de Groningen et ce, dans différents domaines.

Dans notre pays aussi, les opérateurs mobiles sont en train de préparer l'arrivée de la 5G. C'est ainsi que Proximus avait annoncé en 2016 déjà des tests de cette technologie, conjointement avec Huawei. Depuis le début de l'année, le spécialiste des réseaux Ericsson dispose même d'un réseau 5G actif sur le Corda Campus d'Hasselt, où les entreprises peuvent tester la technologie.