'KPN envisage de racheter Fox-IT'

Selon De Financiële Telegraaf, Fox-IT souhaiterait ainsi étoffer sa gamme de services de sécurité IT. Le fournisseur télécom est depuis assez longtemps déjà occupé à se transformer en fournisseur ICT tous azimuts, et le rachat possible de Fox-IT s'inscrirait dans cette évolution.

Mais l'intérêt de KPN n'en est encore qu'à un stade précoce. C'est ainsi qu'elle n'aurait pas encore eu de contact avec NCC Group. Mais KPN aurait quand même demandé à son département Mergers & Acquisitions de s'en occuper. Tant KPN que NCC Group n'ont pas souhaité faire de commentaires à DFT.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.