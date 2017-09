KPMG s'empare d'une entreprise IT gantoise

DEVtalk/AXelia s'est spécialisée dans les services Microsoft Dynamics 365 for Operations, une application ERP pour entreprises moyennes et grandes. Ses dix-sept conseillers spécialisés rejoindront la division Technology Advisory de KPMG, qui verra ainsi le nombre de ses consultants atteindre 130. Kurt Van den Bussche, jusqu'il y a peu copropriétaire de DEVtalk, devient Director Delivery Microsoft Dynamics 365 for Operations.

DEVtalk/AXelia amènera aussi chez KPMG une nouvelle expertise dans d'autres applications Microsoft telles SharePoint, PowerBI, Office 365 et Azure, la plate-forme 'cloud' de Microsoft. Depuis 2015, KPMG et Microsoft forment une alliance mondiale assurant la fourniture conjointe de services IT. "Ce rachat va nous permettre d'approfondir encore cette alliance stratégique conclue avec Microsoft et, surtout, de soutenir nos clients dans leur processus de transformation numérique", explique Bart Meyer, en charge de la gestion des risques technologiques, des données et de l'analytique. KPMG, qui a l'année dernière encore lancé une plate-forme d'analytique de données gratuite, souhaite par ce rachat étendre ces services.

Le rachat se passera en deux phases. Dans un premier temps, DEVtalk/AXelia deviendra une filiale de KPMG Advisory. Ensuite, l'entreprise sera entièrement intégrée à la division Technology Advisory de KPMG Advisory en Belgique. DEVtalk/AXelia emménagera dans les bâtiments de KPMG situés dans les Blue Towers, les tours de bureaux proches de la Ghelamco Arena gantoise.