Klaas Bals a un successeur chez Inventive Designers

Bals, qui dirige la société conjointement avec son épouse Joke Dehond, occupait ces cinq dernières années les fonctions de CEO et CTO. Dans son nouveau rôle, il renonce à la direction d'exploitation pour se concentrer sur les conseils stratégiques. Il demeurera cependant actionnaire et administrateur.

Au poste de CEO, Bals sera donc remplacé par Jim Verbist, qui travaille depuis 2016 chez Inventive Designers. Pour Verbist, c'est la première fois qu'il occupera la fonction de CEO, même s'il dispose de 25 années d'expérience dans le secteur IT. Dans ce rôle, il sera responsable de la poursuite du développement et de l'internationalisation de l'entreprise.

Le poste de CTO sera désormais rempli par David Geleyn, qui est actif dans l'entreprise depuis 15 ans déjà et qui y était product manager ces dernières années.

Actuellement, Inventive Designers est présente dans 32 pays. La firme vise l'amélioration de la communication clientèle des entreprises et compte au nombre de ses clients Proximus et Belfius notamment. En 2015, Joke Dehond fut élue ICT Woman of the Year par Data News. Dehond quitte du reste aussi la direction, afin de donner toute latitude au nouveau CEO. Elle reste cependant présidente de l'entreprise.

C'est en 2012 que Klaas Bals et Joke Dehond ont repris la firme des parents de Dehond. Avec la nomination de Jim Verbist, c'est pour la première fois quelqu'un non issu de la famille qui arrive à la tête d'Inventive Designers. Bals qualifie son choix "d'étape logique suivante", après être passé cinq ans dans le cockpit de l'entreprise.

"Il y a 5 ans, mes beaux-parents nous ont légué Inventive Designers à mon épouse et à moi-même. Ces dernières années, nous nous sommes surtout focalisés sur une plus grande orientation clients et plus de professionnalisation." C'est ainsi que le conseil d'administration et le conseil consultatif ont été rénovés, que le chiffre d'affaires est passé de 4 à quasiment 7 millions d'euros et que le personnel a crû de 40 à 60 personnes.