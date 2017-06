KBC va équiper 500 agences de balises

Ces balises enverront aux clients un message de bienvenue, mais en cas de rendez-vous avec un conseiller de la banque, ce dernier sera également automatiquement prévenu. Dans la zone des distributeurs automatiques de billets, les clients découvriront qu'ils pourront aussi retirer de l'argent avec leur smartphone. L'appli a aussi été testée par la boutique de vêtements ZEB, où les clients ont été informés automatiquement qu'ils pouvaient payer avec leur smartphone.

Ce projet repose sur Bluetooth Low Energy via Harald, la plate-forme IoT de l'entreprise gantoise In The Pocket. KBC entend équiper cette année de balises cinq cents agences environ en partant du Limbourg et de l'est du pays.

KBC et In The Pocket ont déjà expérimenté la technologie dans plusieurs agences. Chez ZEB, 12 pour cent des clients ont déjà payé de manière mobile après avoir reçu le message de la balise. Dans les agences, 4 pour cent des clients ont déjà pu retirer de l'argent au moyen de leur smartphone après avoir reçu un message dans ce sens.

L'objectif n'est cependant pas de submerger de messages chaque utilisateur. C'est ainsi que la balise ne fonctionnera que quand vous aurez installé KBC Mobile App et que Bluetooth sera activé. Dans l'appli, vous aurez aussi le choix de désactiver la notification.