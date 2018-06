Kaspersky interrompt sa collaboration avec Europol

Les problèmes politiques auxquels doit faire Kaspersky, prennent de l'ampleur. Après que les Etats-Unis aient littéralement expulsé l'entreprise pour une prétendue immixtion des autorités russes, voici à présent que l'UE voudrait interdire l'utilisation des logiciels antivirus de Kaspersky au sein de ses institutions.

La motion votée porte sur la cyber-défense. Elle stipule notamment que l'Europe a besoin d'une meilleure protection contre les attaques d'états totalitaires tels la Corée du Nord et la Russie. En outre, elle comprend un passage des plus étonnants, dans la mesure où elle "demande à l'UE d'effectuer une analyse approfondie des logiciels, des appareils IT et de communication, mais aussi de l'infrastructure utilisés par ses institutions, afin d'en exclure les programmes et l'équipement potentiellement dangereux, ainsi que d'en interdire ceux, dont le caractère mal intentionné est confirmé, comme ceux de Kaspersky Lab".

C'est cette dernière phrase qui pose question dans la mesure où provisoirement, aucune preuve tangible des fautes soi-disant commises par Kaspersky Lab n'a encore été publiquement présentée. En fait, la motion approuvée emprunte simplement le raisonnement d'autres autorités. C'est ainsi que le gouvernement néerlandais avait précédemment déjà annoncé qu'il allait exclure le fournisseur de produits de sécurité russe de ses institutions publiques. Et les Etats-Unis sont depuis assez longtemps déjà adeptes d'un bannissement, ce que Kaspersky conteste en justice.

We have protected the EU for 20 years working with law enforcement leading to multiple arrests of CYBERCRIMINALS. Based upon today’s decision from the EU Parliament, we are forced to freeze our cooperation with orgs including @Europol & #NoMoreRansom pic.twitter.com/7dSGn9Bycw