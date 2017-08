Joyn recueille deux millions d'euros

Joyn résulte de la fusion de Citylife, Qustomer et Het Opzet, trois plates-formes de cartes-clients numériques, qui collaborent en fait depuis un peu moins d'un an.

L'actuelle phase de capitalisation est dirigée par KBC, ING et Mediahuis. Aujourd'hui, Joyn compte 1,6 million d'utilisateurs et 6.200 commerçants locaux qui ont recours à la plate-forme. D'ici l'an prochain, l'entreprise de Frank Bekkers cible 3 millions d'utilisateurs et 20.000 commerçants, déclare-t-il dans le journal De Tijd. Pour atteindre ces chiffres, il lui fallait de l'argent supplémentaire à investir dans son équipe de vente, mais aussi dans l'extension de l'appli proprement dite.