Ivanti acquiert RES Software

RES Software existe depuis 1999 et a obtenu un investissement de la part de Gimv en 2010. On ignore la somme qu'Ivanti a déboursée pour acquérir l'entreprise, et quelle partie sera rétrocédée à Gimv, mais, d'après la société d'investissement, le rendement était "conforme à la moyenne à long terme de Gimv" ces sept dernières années.

Transformation numérique

Compte tenu de la grande présence de RES Software en Europe, notamment dans le Benelux, cette acquisition permettra à Ivanti d'enrichir son fichier clients et de renforcer sa croissance mondiale. Par ailleurs, RES Software aidera Ivanti à étendre ses fonctions d'automatisation à davantage d'applications, de plateformes et de bases de données.

Le support des clients actuels de RES Software continuera d'être assuré. Ces clients pourront en outre accéder au support d'Ivanti et à sa communauté d'utilisateurs, selon Janssen.

Ce rachat est le dixième en cinq ans pour Ivanti ; le deuxième sous son nouveau nom commercial. Les conditions de la transaction n'ont pas été communiquées.