IntellectEU recueille 2 millions d'euros pour sa chaîne de blocs

Pamica NV/SA, la société d'investissement de Michel Akkermans, investit 2 millions d'euros dans IntellectEU. Cette entreprise financière fournit notamment des services d'intégration pour le marché financier global, avec une attention toute particulière consacrée à SWIFT. Avec cet argent supplémentaire, les fondateurs d'IntellectEU entendent se focaliser sur des nouvelles applications de chaîne de blocs et sur les Distributed Ledger Technologies (DLT). L'objectif est aussi de faire croître IntellectEU sur la scène internationale. La petite entreprise, lancée par Dirk Avau et Hanna Zubko, possède déjà des bureaux à Bruxelles, Kiev, Lisbonne, Mexico City et New York.

Précédemment déjà, Akkermans avait aussi injecté des fonds dans Rombit et dans les startups 'fintech' Intix et Connective. Au terme de cet investissement, Akkermans deviendra président du conseil d'administration d'IntellectEU.

IntellectEU existe depuis dix ans déjà et fournit des servies d'intégration et de développement à de grandes firmes financières. La chaîne de blocs et la Distributed Ledger Technologie s'y sont ajoutées récemment encore, afin de faciliter le traçage des transactions de manière sûre et transparente.