Intel Security redevient McAfee

Il y a sept ans, McAfee fut rachetée par Intel pour 6 milliards d'euros. Quatre années plus tard, son appellation changea en Intel Security - entre autres parce que son fondateur John McAfee avait défrayé négativement la chronique.

En septembre dernier, Intel Security fut cédée à la société d'investissement TPG pour un montant quasiment de moitié moindre à celui versé initialement par Intel pour l'acquérir. Et aujourd'hui, Intel annonce que Thomas Bravo se présente en tant qu'investisseur supplémentaire. Intel en gardera toutefois 49 pour cent des actions, mais l'entreprise antivirus sera scindée pour devenir une nouvelle firme indépendante qui retrouvera donc son ancienne appellation 'McAfee'.

Cela fait assez longtemps déjà que des rumeurs faisaient état d'un changement de nom et d'une scission. A présent que le marché des ordinateurs domestiques est en régression, Intel recherche de nouveaux débouchés. L'entreprise estime qu'il y a pas d'argent à gagner sur les puces pour le nuage et l'internet des choses (IoT). Le fabricant de puces a également fait son entrée sur le marché des voitures autonomes en rachetant Mobileye et en mettant récemment en oeuvre un labo de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle.