Intel prévient: 'Ne téléchargez pas nos derniers correctifs Spectre et Meltdown'

Dans une précédente update informative relative aux correctifs (patches) que l'entreprise a sortis, Intel indiquait déjà que des PC équipés tant d'un nouveau que d'un ancien processeur redémarraient intempestivement. Malgré tout, le fabricant avait à l'époque maintenu que les utilisateurs devaient encore et toujours installer les derniers correctifs. Or voici à présent qu'Intel revient sur sa décision: "Nous invitons les 'Original Equipement Manufacturers' (OEM), services 'cloud', producteurs de systèmes, vendeurs de logiciels et utilisateurs finaux de ne plus installer les versions actuelles de nos patches", explique en effet Navin Shenon, vice-président et directeur général du Data Center Group d'Intel dans un communiqué posté sur son blog. "Les patches provoquent des problèmes de redémarrage et d'autres comportements imprévisibles des ordinateurs, qui semblent plus sérieux qu'estimé précédemment", affirme Shenon.

Mises à jour automatiques

Le fabricant de processeurs prétend en outre connaître à présent la cause des problèmes de redémarrage des anciens CPU Broadwell et Haswell. Selon Intel, un nouveau patch se trouve à présent en phase de test, en collaboration avec les OEM.

Intel n'a provisoirement pas encore expliqué quand les utilisateurs connaissant ce genre de problème causé par les derniers correctifs pourront compter sur une solution. Nombre de Mac et de PC Windows 10 installent automatiquement les mises à jour, ce qui fait que les systèmes d'un nombre inconnu d'utilisateurs sont actuellement aux prises avec ces patches problématiques.

Intel a publié sur le site web de son centre de sécurité une liste complète des générations de CPUtouchées par les bugs Spectre et Meltdown. On y trouve également un document reprenant des directives spécifiques à propos de l'installation des patches pour chaque type de processeur.