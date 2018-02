Intel présente des lunettes intelligentes au look tout à fait normal

Vaunt est un prototype de lunettes intelligentes d'Intel. Le fabricant de puces a opté sciemment pour une autre approche que celle des ingénieurs qui ont conçu les Google Glass. Provisoirement, Vaunt se trouve encore dans une phase de développement précoce, mais les développeurs peuvent déjà l'utiliser.

Moins 'cyborg', mais moins de fonctions

Ce qui frappe aussitôt quand on découvre le prototype d'Intel, c'est que Vaunt ne donne pas un look de cyborg à la personne qui les porte et ce, contrairement aux Google Glass. Intel entend ainsi mettre l'accent sur la finesse. Tandis que les Google Glass affichent toutes les informations sur un panneau-écran, Vaunt recourt à une forme discrète de projection laser à partir du côté des lunettes, ce qui fait que l'info apparaît directement sur le verre.

En outre, les lunettes d'Intel sont nettement plus légères. Vaunt pèse en effet moins de 50 grammes contre 83 grammes pour les Google Glass. Le prototype d'Intel est cependant dénué provisoirement de plusieurs fonctions bien présentes sur les Google Glass, notamment l'appareil photo (quelque peu controversé), le micro, le haut-parleur et la partie tactile permettant de commander les lunettes.

En renonçant à l'étonnant panneau LCD des Google Glass, Intel permet de bien voir l'environnement à travers les verres de Vaunt, à moins que vous ne vous focalisiez explicitement sur les données apparaissant à la base des verres. Temporairement, Intel n'a pas encore imaginé un moyen définitif permettant aux utilisateurs d'entrer en interaction avec les lunettes.

Mieux qu'une montre connectée?

Pour Intel, le principal argument de vente est constitué par la façon dont Vaunt peut afficher directement l'information utile. Les montres connectées font en principe exactement pareil et pourtant, elles n'ont jamais complètement percé auprès des consommateurs.

Pour sa part, Intel souhaitait changer la donne en fournissant les informations plus rapidement et mieux. Et de citer l'exemple de la préparation d'un repas: selon Intel, Vaunt est à même de projeter chaque fois de nouvelles étapes dans le processus culinaire, afin que l'utilisateur puisse continuer de travailler sans être dérangé. Intel espère que les développeurs de software, qui peuvent d'ores et déjà utiliser les lunettes, créeront toutes sortes d'applis pratiques pour ces dernières.

Vaunt fonctionne via Bluetooth et supportera les appareils tant Android qu'iOS, mais on ne sait pas encore quand sortira la version finale.