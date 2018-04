Intel ferme son département 'New Devices'

Cette division avait été créée en 2013 pour se concentrer sur le développement de traceurs de fitness et d'autres wearables. Elle était en charge des 'Vaunt smart glasses', des lunettes au look tout à fait normal, mais intégrant un mini-laser et un projecteur holographique permettant aux lunettes de projeter des images directement sur la rétine de celui/celle qui les portent.

Intel semblait s'intéresser depuis assez longtemps déjà au marché des 'smart glasses'. C'est ainsi qu'en 2015, l'entreprise avait racheté Recon, un producteur de lunettes intelligentes. Mais ces dernières années, le marché des wearables a rapidement régressé, et les ventes de 'smart glasses', telles les Google Glass, semblent plus malaisées qu'imaginé initialement.