Intégration de Dropbox, Google Cloud et Gmail

Cette intégration mutuelle n'ajoutera en soi aucune nouvelle fonction, mais rendra nettement plus convivial le traitement des fichiers dans Dropbox ou Google Cloud. A partir de Dropbox, il vous sera possible désormais de traiter, conserver ou partager directement Google Docs, Sheets et Slides.

Inversement, il y aura une intégration native de Dropbox dans Gmail et Google Hangouts Chat. Cela signifie que vous pourrez envoyer aisément des fichiers (ou plus exactement les liens vers ces fichiers) au départ de votre Dropbox. La fonction s'applique aussi à Dropbox Business, afin que les utilisateurs professionnels puissent également partager et traiter des fichiers en toute sécurité.

Plus tôt cette année déjà, Dropbox avait conclu des partenariats similaires avec Microsoft pour Outlook et avec Adobe pour les fichiers graphiques dans son nuage.

Jusqu'à présent, il n'était possible que de partager publiquement de manière assez simple des fichiers dans Dropbox ou de transférer un lien téléchargeable. Mais le service de stockage doit aujourd'hui faire face à une concurrence nettement plus forte. Voilà pourquoi l'entreprise a tout intérêt à procéder à une intégration aussi poussée que possible à d'autres services, afin de maintenir la facilité d'emploi optimale.