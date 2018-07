Instapaper recouvre l'indépendance

Lorsque des applis modestes sont rachetées par des entreprises plus grandes, elles se voient souvent rapidement assimilées, voire mises carrément de côté. Tel n'est en l'occurrence pas le cas d'Instapaper, une appli populaire permettant de marquer des articles pour les lire plus tard. Deux ans après avoir été reprise par Pinterest, l'appli tombe à présent entre les mains d'une nouvelle entreprise propre: Instant Paper Inc. Dans un communique posté sur son blog, l'équipe à l'initiative d'Instapaper explique que les propriétaires seront la seule grande différence.

Nous espérons, nous, qu'il y aura aussi des ajustements au niveau du respect de la vie privée. Depuis l'introduction du règlement GDPR, Instapaper n'est en effet plus disponible en Europe. Sur Twitter, l'entreprise annonce qu'une mise à jour devrait sortir rapidement.