Instagram Stories surpasse Snapchat

D'après l'app, Instagram est utilisé plus de 32 minutes par jour par des jeunes de moins de 25 ans. Les utilisateurs de plus de 25 ans comptabilisent en moyenne 24 minutes par jour.

Ces chiffres sont supérieurs à ceux que Snapchat a communiqués en février dernier, explique le site d'information Techcrunch. Snapchat a déclaré à l'époque que son app est utilisée environ une demi-heure par jour par les moins de 25 ans et vingt minutes par la catégorie d'âge supérieure.

Il y a un an, Instagram Stories était surtout considéré comme un clone de Snapchat. Depuis, plus de 250 millions de personnes l'utilisent. La société mère d'Instagram, Facebook, semble être en guerre contre Snapchat, même si les deux entreprises ne le disent pas clairement. Facebook a déployé des fonctions similaires à Snapchat dans ses filiales Instagram, WhatsApp et même dans Facebook, avec toutes les conséquences qui en découlent pour la popularité de Snapchat, de taille plus modeste.