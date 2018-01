Instagram permet aux utilisateurs professionnels de planifier à l'avance leur contenu

Instagram a annoncé dans un communiqué posté sur son blog que les utilisateurs professionnels du réseau social pourront désormais planifier leurs 'posts'. Les administrateurs de contenus étaient depuis assez longtemps déjà demandeurs de l'implémentation d'une telle fonction car ils ne pouvaient jusqu'ici que paramétrer un rappel, via les services de gestion, indiquant quand un message devait aboutir en ligne.

Limites

Même si Instagram permet donc à présent de planifier du contenu, il reste encore des limites. Pour commencer, la fonction n'est accessible que via des plates-formes tierces payantes telles HootSuite et Sprout Social. En outre, elle ne fonctionne qu'avec les photos et pas avec les vidéos.

Le site de socialisation a toutefois déjà annoncé vouloir étendre encore la fonctionnalité. Instagram entend par exemple aussi rendre le 'contentplanning' disponible aussi pour les utilisateurs non-professionnels. L'entreprise envisage la sortie de cette mise à jour en 2019.