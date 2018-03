Instagram met au point des conversations (vidéo) comme dans Snapchat

Diverses sources signalent qu'Instagram permettra bientôt à ses utilisateurs de communiquer par vidéo et audio. Il s'agirait là de la énième fonction empruntée par la filiale de Facebook à sa rivale Snapchat.

Copycat

Récemment encore, on apprenait que Facebook avait un 'problème avec les jeunes'. Le géant des médias sociaux attire certes toujours davantage d'utilisateurs plus âgés, mais les ados lui préfèrent par contre Snapchat. Ce n'est pas un secret que l'entreprise de Mark Zuckerberg avait pour cette raison voulu racheter Snapchat, de même d'ailleurs que Google qui avait émis en vain une offre de rachat.

La stratégie de Facebook consiste par conséquent ces dernières années à lancer sur Instagram des fonctions empruntées à Snapchat, et avec succès. L'exemple le plus connu de ce type de fonction est Instagram Stories, qui est entre-temps devenu plus populaire que l'alternative originale de Snapchat.

En cours de développement

Actuellement, tout indique que les emprunts se poursuivent avec les conversations via internet et vidéo. Sur Snapchat, les utilisateurs peuvent depuis des années déjà utiliser cette fonction. Or voici à présent que le site d'actualité TechCrunch a découvert qu'un fichier APK d'Instagram contenait subitement l'icône téléphone.

Entre-temps, divers utilisateurs de Twitter en ont fait part également. Il semble cependant que le développement est toujours en cours. Unporte-parole d'Instagram n'a provisoirement pas souhaité réagir à cette information.