Insight Benelux reprend les activités Microsoft Licensing de Systemat

Outre le fait qu'elle acquiert ainsi 130 clients représentant un chiffre d'affaires annuel de quelque 6 millions d'euros, Insight bénéficiera aussi des services de 3 collaborateurs de Systemat spécialisés en cette matière.

L'un d'entre eux continuera de travailler à partir du Luxembourg, alors que les deux autres seront accueillis au siège social d'Insight à Grimbergen. Ce rachat permettra en outre à Insight d'acquérir pas mal d'expertise dans le domaine des licences: une compétence rare sur le marché du travail.

"Ce rachat représente pour toutes les parties une situation où chacune sera gagnante. Les ex-clients de Systemat recevront un meilleur service, parce que notre entreprise a développé un savoir-faire dans les activités de licences logicielles. De plus, ils auront la possibilité de recourir à nos autres services, tels Modern Workspace, les solutions 'cloud', etc. Et cette reprise constitue pour nous aussi une belle opportunité d'étendre encore nos activités", déclare une enjouée Marie del Marmol, country manager d'Insight Belux.