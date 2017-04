Infotheek lorgne Scholten Awater

Infotheek entend acquérir cent pour cent des actions de Saphin Investment Group, l'actionnaire de Scholten Awater. Ce rachat engendrerait une entreprise IT européenne réalisant un chiffre d'affaires de quasiment 600 millions d'euros et occupant plus de 800 personnes dans 14 pays.

Le montant du rachat n'a pas été communiqué. Le rachat en tant que tel repose sur trois piliers importants: partage de la connaissance, élargissement de la gamme et avantages d'échelle dans le domaine des investissements passés et futurs.

Infotheek Groep, installé à Leiden aux Pays-Bas, est spécialisé dans la vente de produits informatiques/IT - essentiellement de la distribution en gros - à des utilisateurs finaux professionnels, y compris en Belgique. Quant à l'entreprise Scholten Awater de Nijmegen (Nimègue), elle opère pratiquement dans le même créneau. Conjointement, les deux firmes veulent devenir un acteur européen en vue, capable de desservir l'ensemble du marché, à savoir les secteurs tant de gros que public, le segment professionnel inférieur, mais aussi le consommateur.

Scholten Awater a été fondée en 1993 et possède plus de 200 collaborateurs. Quant à Infotheek de Leiden, elle occupe quelque 500 personnes, un nombre qui ne fait que croître. Le géant IT paneuropéen a vu l'année dernière son chiffre d'affaires grimper à 350 millions d'euros. Au cours des années antérieures, l'entreprise a enregistré une croissance de 25 à 30 pour cent par an. Infotheek a été rachetée en 2016 par Altor, une société 'private equity' se focalisant sur le développement d'entreprises de taille moyenne dans le nord de l'Europe. Le rachat de Scholten Awater par Infotheek s'inscrit dans la stratégie d'Altor.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.