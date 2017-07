Infor lance sa propre plateforme IA

Sous la dénomination Coleman, l'entreprise présente une "plateforme IA propre au secteur d'activité et de qualité professionnelle pour les applications CloudSuite d'Infor." Cette plateforme analyse les données de CloudSuite, la plateforme Cloud dans laquelle l'entreprise investit depuis trois ans.

Concrètement, il s'agit de machine learning permettant d'obtenir des processus améliorés (par exemple, des itinéraires de transport ou un système de gestion de l'inventaire), de la maintenance prédictive et des recommandations émanant de l'IA afin de pouvoir prendre de meilleures décisions. Pour ce faire, Coleman utilise la langue humaine ordinaire et la reconnaissance d'images. Vous pouvez donc poser des questions à haute voix au système intelligent, comme avec Siri ou Cortana.

Au demeurant, le nom Coleman est un hommage à Katherine Coleman Johnson, une mathématicienne et physicienne qui a notamment effectué les calculs pour envoyer le premier Américain dans l'espace, et plus tard sur la lune.

Coleman sera presque toujours disponible de manière standard dans CloudSuite. "Dans certains cas seulement, par exemple pour la prévision d'une demande, cela engendrera des frais supplémentaires. Mais il s'agira en général d'une fonctionnalité de CloudSuite, ce qui doit inciter les utilisateurs à s'en tenir à la version la plus récente", explique Duncan Angrove, président d'Infor.

Une technologie basée sur Amazon

Pour ses applications Cloud, Infor collabore avec Amazon. C'est également le cas pour les activités liées à l'intelligence artificielle. "Nous utilisons Amazon Lex pour soutenir l'expérience utilisateur", déclare Soma Somasundaram, vice-président exécutif en charge de la R&D et de la stratégie produit d'Infor, à l'intention de Data News. Il s'agit d'un cadre chatbot qu'Amazon a lancé fin de l'année dernière. "À mesure qu'Amazon Lex supporte un nombre croissant de langues, nous serons également à même de les supporter avec Coleman." Pour information, un support en néerlandais n'est pas encore à l'ordre du jour.