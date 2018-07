Indufin entre au capital de Cheops

Par communiqué, Cheops fait savoir qu'elle vient de signer une convention avec Indufin Capital Partners qui prend une participation minoritaire dans le capital de l'entreprise. Pour le propriétaire et CEO de Cheops, Filip Goos, l'arrivée d'Indufin représente une étape importante pour continuer à percer sur le marché belge. "Ce partenariat nous permet de nous positionner désormais comme l'acteur belge de référence dans le segment des moyennes entreprises", indique Goos.

Rachats ?

Cheops envisage dans un premier temps des rachats ciblés dans les domaines de la sécurité et du cloud. Par ailleurs, l'entreprise souhaite étoffer son offre de services et poursuivre le renforcement de son organisation interne en investissant notamment dans les compétences de ses collaborateurs. "Les évolutions rapides que connaît notre secteur imposent des investissements considérables pour continuer à offrir aux clients un service de qualité. Nous voyons de plus petits acteurs passer la main parce qu'ils ne sont pas en mesure de supporter de tels investissements", dixit Filip Goos.

Stratégie inchangée

Indufin est une société d'investissement belgo-luxembourgeoise détenue par Luxempart, une société d'investissement cotée en Bourse à Luxembourg et De Eik, une société d'investissement familiale belge. Actuellement, Indufin possède 7 participations en portefeuille, notamment aussi dans les sociétés informatiques Axi et Securlink. La connaissance sectorielle et les antécédents ont contribué au choix d'Indufin par Cheops. La stratégie de Cheops reste d'ailleurs inchangée, insiste encore Filip Goos. L'entreprise continue en effet à se focaliser sur la technologie susceptible d'atteindre les objectifs métier des clients.