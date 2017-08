Inattendu: Lenovo dans le rouge

Au cours du second trimestre de cette année, Lenovo a enregistré une stagnation de son chiffre d'affaires et a essuyé une perte de 72 millions de dollars. Durant la même période de l'année dernière, l'entreprise avait encore réalisé un bénéfice de 173 millions de dollars.

La perte trimestrielle de cette année est la première après six trimestres de bénéfice successifs. Cette fois encore, les analystes avaient prévu un bénéfice. A la bourse de Hong Kong, le cours de l'action Lenovo a reculé de plus de 4 pour cent pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an.