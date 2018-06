Son emplacement précis n'est pas encore fixé, mais l'objectif est d'être opérationnel d'ici le mois de septembre. L'équipe louvaniste se focalisera dans un premier temps sur les 'mobile & conversational interfaces'.

Le siège central d'In The Pocket se situe à Gand, où travaillent actuellement nonante personnes, soit trois fois plus qu'il y a trois ans. En optant pour une filiale à Louvain, l'entreprise entend mieux desservir ses clients et en attirer d'autres.