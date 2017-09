Immoweb s'empare d'une sorte de Pinterest s'adressant à tous ceux qui veulent faire construire ou rénover

En rachetant ConstructR créée il y a quatre ans, Immoweb souhaite étendre son focus aux personnes qui veulent faire construire ou rénover. ConstructR propose sur son site diverses habitations, mais aussi des pièces individuelles (comme des salles de bain ou des cuisines) pouvant servir de sources d'inspiration. Le site a été créé par Alexandre François.

La grande différence d'avec Pinterest, c'est que ConstructR fournit aussi des infos sur les matériaux utilisés, sur les prix et sur les entrepreneurs ou architectes impliqués.

D'autres sites immobiliers recherchent à présent aussi des collaborations. C'est ainsi qu'Immovlan, le site immobilier appartenant en partie à Roularta, l'éditeur de Data News, a conclu plus tôt ce mois-ci un partenariat avec Ozaan. Ce dernier se focalise surtout sur son appli mobile, et Immovlan entend remplacer sa propre appli par Ozaan. Ozaan aura en contrepartie la possibilité de collaborer avec nettement plus d'agences immobilières grâce au partenariat conclu.