Imec teste des bracelets hi-tech pour festivals chez Dimitri Vegas et Like Mike

Ce projet est une initiative d'imec-UAntwepren et d'imec UGent en collaboration avec six entreprises. Le bracelet intègre des capteurs, actuateurs et la technologie de communication, de même qu'une appli. Quelque deux cents personnes s'étaient au préalable inscrites pour ce test.

Le concert allait surtout de pair avec une démarche plus personnelle. C'est ainsi qu'un profil comportemental avait été créé sur base de la technologie des capteurs mobiles de Sentiance. Mais les bracelets étaient aussi destinés à offrir aux organisateurs du concert une meilleure vision de la masse des spectateurs et de leurs déplacements dans la salle.

Les bracelets d'accès sont conçus non seulement pour les festivals ou shows, mais Imec signale aussi qu'ils peuvent s'avérer pratiques pour des conférences dans différentes salles ou pour des enfants susceptibles de s'égarer à la mer par exemple.

"Le défi à relever ici consistait surtout à développer une technologie fiable fonctionnant tout aussi bien dans un espace vide que sur des sites bondés avec beaucoup de réverbération", déclare le professeur Steven Latré. "Concrètement, nous avons mis au point, puis amélioré du nouvel hardware et software pour y arriver. Et ici aussi, les possibilités sont infinies: c'est ainsi que les sauveteurs à la côté belge pourraient avec cette technologie localiser avec une précision de deux à trois centimètres les enfants égarés, même dans les périodes les plus denses."