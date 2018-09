'Il faut une législation sur les crypto-monnaies'

Il est urgent que les autorités belges et européennes élaborent une législation et une réglementation à propos du bitcoin et des autres crypto-monnaies. Voilà ce qu'a déclaré l'avocat général près la Cour de Cassation, André Henkes, ce lundi dans son discours marquant le début de la nouvelle année judiciaire.