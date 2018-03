Ikea permet d'harmoniser ses meubles à votre intérieur avec l'AR

Avec Ikea Place, la chaîne suédoise entend permettre à ses clients de 'tester' à l'avance un meuble dans leur habitation. L'appli utilise l'appareil photo du smartphone pour projeter une version 3D par-dessus les prises de vue live de votre living par exemple. En tout, ce sont pas moins de 3.200 meubles que les utilisateurs peuvent tester.

Ce n'est pas la première fois qu'Ikea expérimente l'AR. En 2013, la chaîne suédoise permettait en effet aux utilisateurs de déposer leur catalogue à même le sol, après quoi une centaine de meubles de la gamme pouvaient être visionnés en 3D au moyen d'une application mobile.

Ikea Place est l'étape suivante dans le monde de l'AR pour Ikea. Le nombre de meubles qui peuvent être testés, a été augmenté et en raison des progrès de la technologie AR, il n'est désormais plus nécessaire de poser le catalogue sur le sol pour projeter un meuble correctement dans la pièce.

A présent aussi sur Android

L'appli était depuis quelque temps déjà disponible sur iOS, où elle utilisait la plate-forme de réalité augmentée 'ARKit' d'Apple. Pour porter l'appli vers Android, une autre solution devait être recherchée.

La plate-forme AR de Google s'appelle 'ARCore' et a quitté sa phase bêta en février. Depuis lors, elle peut être téléchargée via le Google Play Store sur les appareils compatibles. Actuellement, il ne s'agit encore que des Google Pixel 1 et 2, Samsung Galaxy S7 à S9 ou Note 8, Asus Zenfone AR, LG V30 et, enfin, OnePlus 5.

L'appli Ikea Place peut être dès aujourd'hui téléchargée du Google Play Store, pour autant que vous disposiez aussi de l'appli ARCore. A tous ceux qui ne possèdent pas un appareil compatible avec ARCore, Google demande encore un peu de patience. Dans le courant de 2018, le géant du software entend accroître sensiblement le nombre d'appareils compatibles.

L'application AR basée sur le catalogue Ikea reste encore et toujours une option pour quiconque ne dispose pas d'ARCore ou d'ARKit.

Recherche visuelle

Outre l'application AR, Ikea équipe aussi ses applis de la recherche visuelle. Il ne faudra donc plus compulser l'ensemble du catalogue pour savoir quel terme suédois correspond au meuble que vous recherchez. Diriger l'appareil photo du smartphone vers un meuble Ikea spécifique devrait être suffisant désormais pour obtenir plus d'informations sur le produit en question.