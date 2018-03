IDC: 'Cette année, 91 milliards de dollars seront consacrés à la sécurité'

Avec la percée des cyber-menaces et au vu des applications numériques toujours plus nombreuses, il est évident que l'on va investir davantage dans la sécurité. Pour IDC, ces dépenses représenteront 91,4 milliards de dollars à l'échelle mondiale cette année. On peut en outre s'attendre à une croissance annuelle de dix pour cent entre 2016 et 2021. Cela signifie que le monde dépensera d'ici 2021 quelque 120,7 milliards de dollars dans la sécurité (numérique).

Par secteur

"Les banques, les fabricants surtout high-tech, et les instances fédérales dépenseront le plus dans la sécurité, afin d'éviter les cyber-attaques à grande échelle et de se conformer aux règlements en vigueur", déclare Eileen Smith, program director for Customer Insights & Analysis chez IDC. "D'ici 2021, plus le besoin de sécuriser les appareils IoT et les infrastructures augmentera, plus la croissance des dépenses se fera sentir dans des secteurs tels les télécoms et les pouvoirs publics locaux."

Aujourd'hui, les banques, la 'discrete manufacturing' (production de composants) et les autorités fédérales représentent 27 milliards de dollars de dépenses dans la sécurité par an. Quant au 'process manufacturing', les services professionnels, le secteur à la consommation et les télécoms, ils dépensent conjointement quelque cinq milliards de dollars annuellement. IDC fait cependant observer que les télécoms sont le secteur qui croît le plus avec 13,1 pour cent par an, suivi par l'enseignement et le secteur bancaire (tous deux 11,6 pour cent).

Par région

IDC a passé en revue les dépenses dans 53 pays. Aux Etats-Unis, 38 milliards de dollars par an sont consacrés à la sécurité. Le deuxième plus grand 'investisseur' est la Grande-Bretagne avec 6,5 milliards de dollars. On trouve ensuite la Chine (6 milliards de dollars), le Japon (5,1 milliards de dollars) et l'Allemagne (4,6 milliards de dollars).

Si l'on considère la taille des entreprises, IDC constate que les deux tiers des dépenses annuelles dans la sécurité proviennent des grandes à très grandes organisations comptant plus de 5.000 employés. Mais la croissance se fera surtout sentir dans les entreprises moyennes occupant de 100 à 999 personnes. Ici, l'analyste de marché table sur une progression annuelle de 11 pour cent.