ICT Woman of the Year: " La diversité est un défi à relever tant par les femmes que les hommes "

Ingrid Gonnissen rêvait d'être enseignante dans l'enseignement artistique et tel fut le cas. En parallèle, elle gérait une petite société de pub et de communication (Cream). Pourtant, elle décide un jour de remettre en question son avenir et se lance sur une nouvelle voie. Elle dirige alors le recrutement chez Hyphen Consulting International, un groupe spécialisé dans le headhunting et la télé-publicité. Quelques années plus tard, l'entreprise tombe en faillite et Ingrid s'en remet à son réseau. " Xerox était alors l'un de mes principaux clients et recherchait un sales manager. Deux semaines plus tard, je me mettais au travail. "

