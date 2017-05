IBM s'empare des activités d'hébergement géré et 'cloud' de Verizon

Précédemment en 2016, Verizon avait revendu 29 centres de données à Equinix pour 3,6 milliards de dollars. Verizon collaborera désormais étroitement avec IBM en matière de réseautique et de services dans le nuage.

Verizon n'est pas la seule entreprise à revendre ses services de nuage public. Précédemment déjà, VMware, Cisco et HPE avaient en effet quitté le marché du nuage public, même si ces entreprises fournissent encore leur technologie à des fournisseurs 'cloud'. Cela offre plus d'espace aux géants des nuages que sont Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud et IBM, afin de continuer de croître. Mais il y a également des firmes qui optent pour une extension de leur gamme de nuages publics, telles OVH, Huawei et Alibaba.