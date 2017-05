IBM fabrique le plus puissant ordinateur quantique de son histoire

Selon Engadget, les deux plates-formes informatiques seront capables de résoudre des problèmes qui ne pouvaient l'être précédemment. Les ordinateurs quantiques peuvent exécuter des calculs particulièrement complexes en un temps plus court. IBM affirme que le système sera à même de résoudre des problèmes qui n'ont même pas encore été imaginés. Il permettrait de développer de nouveaux médicaments en démêlant des interactions chimiques ou en accroissant l'intelligence artificielle pour de grands gisements de données.

Actuellement, l'entreprise souhaite utiliser les ordinateurs à des fins commerciales et scientifiques. La Quantum Experience Machine de 5 qubits est depuis l'année dernière déjà ouverte au grand public. Contre paiement, il est ainsi possible de faire tourner ses propres expérimentations et algorithmes sur le système. L'ordinateur a entre-temps déjà exécuté 300.000 tâches. Le processeur 16 qubits qui équipera désormais la machine, devrait être capable de résoudre des calculs encore plus complexes.

Qu'est- ce qu'un ordinateur quantique?

L'ordinateur quantique fonctionne d'une toute autre manière que l'ordinateur classique. Le système classique ne travaille qu'avec des zéros et des uns, soit une présentation binaire des données. Avec l'ordinateur quantique, les données sont représentées par des qubits. Ceux-ci fonctionnent selon deux principes de base de la physique quantique: intrication quantique et superposition. La superposition signifie que chaque qubit peut en même temps être un 0 et un 1. L'intrication signifie que l'état des qubits (0 ou 1) en superposition peut être mutuellement dépendant. Grâce aux deux phénomènes, la capacité de calcul des ordinateurs quantiques augmente de manière exponentielle au fur et mesure que le nombre de qubits croît. Deux qubits peuvent se trouver dans une superposition de quatre états, trois qubits dans une superposition de huit états, etc.