IBM conclut un important accord 'cloud' avec l'armée américaine

Le nuage d'IBM supportera le programme ArmyPrivate Cloud Enterprise (APCE) dépendant de l'Army Private Cloud 2 (APC2). Quelques dizaines d'applications prendront ainsi la direction du nuage privé d'IBM.

'Nous pensons que le nuage est nettement plus performant et plus sûr', déclare le Lt. Gen. Robert Ferrell, CIO de l'armée américaine. Celle-ci entend ainsi se doter des moyens pour lutter contre les cyber-attaques et réaliser des économies sur les licences logicielles.

Le nuage d'IBM a fait l'objet d'une agréation Defense Information Systems Agency (DISA) Impact Level 5 (IL-5) Provisional Authorization pour la gestion de données (non secrètes) dans un environnement IaaS. IBM espère dans un second temps être prise en considération pour DISA IL-6 prévoyant le stockage de données secrètes dans le nuage.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.