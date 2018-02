Huawei croit encore en la tablette haut de gamme

L'une des nouveautés les plus étonnantes qu'Huawei aura à annoncer lors de cette édition du Mobile World Congres, sera suffisamment dingue que pour ne pas mériter... d'annonce, puisque le P20, le nouveau top-smartphone de l'entreprise, sera lancé le... 27 mars à Paris.

Autre drôlerie totalement inintéressante pour les Belges: le géant technologique chinois présentera au MWC un nouvel ordinateur portable ultramince, le MateBook X, qui dispose notamment d'une caméra émergente dans le clavier. Voilà qui devrait épargner de l'espace autour de l'écran et rendre ses bords aussi étroits que possible. Richard Yu, CEO d'Huawei, évoque un espace écran très respectable de 91 pour cent pour son nouvel ordinateur portable. Malheureusement, il ne prévoit actuellement pas de le lancer sur le marché belge.

MediaPad M5

Et que nous réserve-t-on alors? Pour notre pays et quelques-uns des états voisins, c'est le MediaPad M5 qui est au programme. Comme son nom l'indique, il s'agit là d'un appareil de loisirs permettant de lire, de jouer ou de visionner des films. L'appareil se déclinera en deux versions: une à diamètre d'écran de 8,4 pouces et l'autre de 10,8 pouces, toutes deux équipées d'un écran 2K (2.560x1.600 pixels). La plus petite des deux disposera de deux haut-parleurs stéréo Harman Karton, et sa grande soeur de quatre.

Ce que ces tablettes (assez coûteuses) ont d'intéressant, c'est qu'elles ont du répondant sous leur capot moteur, surtout le modèle de 10 pouces qui devrait pouvoir remplacer un ordinateur portable. Vous pourriez dans ce cas acheter un clavier 'full size' qui devrait vous permettre d'effectuer aisément votre travail de bureau sur la tablette. Cela fait déjà quelque temps qu'on n'avait plus vu un appareil aussi robuste et avec un tel profil dans cette catégorie de prix.

Tout cela s'inscrit dans la stratégie appliquée par Huawei au niveau des tablettes, selon l'entreprise elle-même, qui figure à présent dans le top trois des fournisseurs de tablettes au monde et qui veut gagner des parts de marché en Belgique aussi. "Cette année, nous ambitionnons d'occuper une part de dix pour cent sur le marché des tablettes avec nos produits actuels et futurs", précise le country manager Dirk Pauwels dans un communiqué de presse. Les tablettes seront disponibles à partir de la mi-mars aux prix conseillés de 349 euros pour la version de 8,4 pouces et de 399 euros pour le modèle de 10,8 pouces.