HTC présente un smartphone 'blockchain'

Exodus, voilà comment s'appelle le nouveau téléphone de HTC supportant les applications blockchain. L'appareil aura un portefeuille universel et supportera les crypto-monnaies telles le bitcoin et l'ethereum. L'objectif est que les utilisateurs du téléphone puissent effectuer des crypto-transactions entre leurs portefeuilles numériques mutuels.

Applis décentralisées

HTC a annoncé son téléphone lors de la New York City Blockchain Conference, selon le site technologique The Next Web. En plus des crypto-monnaies, le smartphone pourra aussi faire tourner des applications décentralisées fonctionnant via la chaîne de blocs.

Le responsable du projet s'appelle Phil Chen, qui était précédemment le chef de projet du casque VR Vive. "Nous présentons un téléphone avec lequel l'utilisateur aura lui-même en main les clés vers ses données personnelles et autres. Le téléphone sera le centre de ces données", affirme Chen.

Nouvelle tendance?

Provisoirement, HTC négocie encore avec divers développeurs d'applications et de protocoles blockchain. "Nous entendons supporter l'ensemble de l'écosystème de la chaîne de blocs. Les prochains mois, nous présenterons encore une série de partenaires importants", ajoute Phil Chen.

HTC n'est du reste pas la seule entreprise à vouloir sortir un téléphone se focalisant tout particulièrement sur la technologie de la chaîne de blocs et sur les crypto-monnaies. En septembre de l'année dernière, l'entreprise Sirin's Lab avait ainsi présenté le premier smartphone blockchain. L'appareil était vendu 1.000 dollars.

Niche

Le téléphone de HTC pourra être acheté avec des crypto-espèces, mais aucun prix n'a été provisoirement communiqué. On ne sait pas non plus quand ce téléphone sortira vraiment. La question est à présent de savoir si d'autres fabricants encore sauteront dans ce train et/ou si ce genre d'appareil offrira une plus-value suffisante pour justifier son existence. D'autres smartphones de niche tels le Black Phone - un appareil qui se focalisait tout particulièrement sur la confidentialité - n'ont jamais vraiment répondu à l'attente. Le Black Phone n'est aujourd'hui plus supporté par son fabricant Silent Circle.