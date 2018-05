HTC lance son produit-phare U12+

L'U12+ dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 845 Mobile (64 bits, 2,6 GHz), de 6 giga-octets de RAM DDR4 et d'une capacité de stockage de 64 Go (extensible au moyen d'une carte MicroSD). L'appareil pèse 188 grammes, est étanche et anti-poussière jusqu'à IP 68, ce qui est un peu mieux que l'IP 67 de l'U11. Il offre en outre un écran WQHD de 6 pouces (2.880 x 1.440 pixels, 537 ppi) à rapport 18:9.

Le téléphone tourne sur Android 8.0 (Oreo), mais recevra une mise à jour vers Android P, dès qu'elle sera disponible. Relevons aussi la présence d'Edge Sense 2 permettant notamment de démarrer des applis en pressant les bords de l'appareil, lequel peut aussi être commandé par la voix.

Suppression des boutons

Tout comme l'U11, l'U12 est étanche et est équipé d'un connecteur USB-C, mais pas d'une prise audio de 3,5 mm. Une nouveauté, c'est que le scanner d'empreintes digitales a repris sa place à l'arrière de l'appareil.

Les boutons de volume et marche/arrêt ont disparu. HTC a certes prévu trois boutons sur le côté, mais à pression logicielle générant une brève vibration en réaction feedback. Nous avons nous-mêmes observé que le concept fonctionne bien. Grâce au feedback 'haptique', on n'a pas la sensation d'appuyer sur un bouton virtuel, alors que le système veille à ce que le téléphone ait moins d'orifices ou de composants séparés.

Appareils photo

L'U12+ offre deux appareils photo de part et d'autre. A l'arrière, on trouve un modèle grand angle de 12 méga-pixels (f/1.75) et un autre de type télé-photo de 16 méga-pixels (F/2.6). Tous deux offrent notamment le HDR Boost 2, par lequel l'appareil effectue plusieurs photos et en combine les meilleures parties, mais aussi l'Optical Image Stabilization (OIS), la prise de vue RAW et le mode Bokeh. En façade, l'appareil propose deux appareils photo de 8 méga-pixels (F/2.0) avec HDR Boost.

Vidéo

L'U12 peut filmer en 4K à 30 ou 60 fps, mais aussi en Full HD à 30, 60 ou 240 fps. Cela permet de réaliser des images huit fois plus lentes au ralenti. C'est certes moins impressionnant que les 960 fps de l'Huawei P20 Pro, mais contrairement à ce dernier, l'U12+ peut continuer de filmer de manière illimitée en slow motion.

La fonction sonore Sonic Zoom a aussi été améliorée. Dans la version précédente, le micro se relevait au fur et à mesure que l'on zoomait. Avec l'U12+, il est possible, pendant qu'on filme, de pointer un élément sur l'écran pour que le micro s'y oriente.

Prix & disponibilité

Le HTC U12+ sera disponible à partir de la mi-juin en Belgique au prix de 799 euros. Il se décline en versions noir céramique, rouge flamme ou bleu translucide. Dans ce dernier cas, certains éléments à l'arrière sont transparents.