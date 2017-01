HTC introduit deux nouveaux smartphones

Le HTC U Ultra sera commercialisé à partir du 2 mars. Il tourne sur un processeur quadri-coeur Snapdragon 821 (2,15 GHz) et dispose de 4 Go de RAM. L'appareil est fourni avec Android 7.0 et se décline en versions de 64 et de128 giga-octets d'espace de stockage. Il accepte une seconde carte SIM ou une carte de mémoire SD.

Il est équipé de deux appareils photo: l'un de 12 méga-pixels à l'arrière et l'autre de 16 méga-pixels à l'avant. Sa batterie dispose d'une capacité de 3.0000 mAh et peut être rechargée via le connecteur USB 3.1 (type-C). On ne connaît pas encore le prix de l'appareil pour la Belgique, mais aux Etats-Unis, le prix de base du HTC U Ultra sera de 749 dollars.

Le fabricant de smartphones taïwanais sort aussi le HTC U Play. Ce dernier dispose d'un processeur octa-coeur MediaTek Hello P10 et de 3 ou 4 giga-octets de RAM. Il se décline en versions de 32 ou 64 giga-octets de capacité de stockage. Ici encore, un espace est prévu pour une seconde carte SIM ou une carte de mémoire SD. Les deux appareils photo sont de type 16 méga-pixels, alors que l'accu offre une capacité de 2.500 mAh.