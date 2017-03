HPE rachète Nimble Storage pour plus d'1 milliard de dollars

La guerre du stockage reprend de plus belle. Même si HPE présentait il y a deux semaines encore de piètres chiffres de vente pour son premier trimestre au niveau des solutions de stockage, cela n'empêche pas l'entreprise de mettre à présent plus d'1 milliard de dollars sur la table pour acquérir Nimble Storage. Nimble Storage a été fondée en 2008 dans le vivier de la Silicon Valley (San José, Californie), mais son premier produit n'a vu le jour qu'en 2010. Les phases de capitalisation se sont alors enchaînées et en octobre 2013, l'entreprise fit son entrée au New York Stock Exchange. Ses solutions de stockage spécialisées et souvent révolutionnaires de type 'all flash' et basées sur le protocole 'fibre channel' se sont très vite distinguées. Le stockage flash au moyen de solid-state drives (SSD) ultrarapides trouvent toujours plus leur voie vers les entreprises au détriment des disques durs traditionnels plus lents et de la technologie des unités à bande encore plus anciennes.

HPE dispose déjà de pas mal de systèmes de stockage: MSA à stockage flash pour la gamme intermédiaire, et les solutions 3Par pour le haut de gamme. 3Par est passée en 2010 dans les mains de ce qui était à l'époque encore HP pour 2,35 millions de dollars au terme d'un combat d'enchères avec Dell. HPE continue donc de miser nettement sur les solutions de stockage lui permettant de concurrencer surtout EMC (aujourd'hui Dell EMC/Dell Technologies), IBM et NetApp. Mais HPE doit aussi se méfier d'entreprises plus jeunes et de nouveaux venus - une constante dans le secteur du stockage spécialisé - comme Pure Storage notamment. Ou bien elle doit les racheter, comme c'est le cas à présent pour Nimble Storage.

Pour HPE, Il s'agit déjà de la deuxième reprise en un peu plus d'un mois et demi. L'entreprise avait en effet déboursé 650 millions de dollars pour s'emparer de Simplivity. Simplivity propose du stockage, de l'IT et de la réseautique dans un seul et même produit destiné aux centres de données. Le rachat de Nimble Storage, HPE souhaite l'entériner d'ici avril. Il s'inscrit en tout cas dans sa stratégie d'une 'IT hybride' dans laquelle elle croit. Par IT hybride, HPE entend surtout un environnement IT varié offrant de l'espace pour la technologie et les données tant dans ses propres centres de données que dans les nuages publics de Microsoft (Azure) et d'Amazon (AWS) par exemple.