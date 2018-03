HPE et Dell dominent le marché du stockage professionnel

Avec une hausse de 13,7 pour cent du chiffre d'affaires, le quatrième trimestre de 2017 a enregistré un montant un peu inférieur à 13,6 milliards de dollars, selon l'analyste de marché IDC. Durant cette période, la capacité a crû de 39,9 pour cent à 89,2 exa-octets.

La première place du classement est occupée par HPE/New H3C Group et par Dell. Comme les deux firmes possèdent respectivement 18,9 et 18 pour cent de parts de marché, la différence est donc inférieure à un pour cent. IDC parle par conséquent d'une première place partagée. Chez HPE/New H3C Group, il s'agit des chiffres d'affaires cumulés de HPE d'une part et de la co-entreprise que le groupe possède en Chine d'autre part.

La troisième place est également occupée par deux concurrents, à savoir IBM (5,5 pour cent) et Netapp (5,4 pour cent). Il en va du reste de même ensuite pour Huawei et Hitachi qui desservent respectivement 3,8 et 3,3 pour cent du marché.

A côté de ces fournisseurs en vue, IDC fait observer que quelque 20,4 pour cent du marché se composent d'Original Design Manufacturers (ODM) qui fournissent directement aux centres de données 'hyperscale'. Il s'agit ici certes de différents acteurs plus modestes, mais il n'empêche que tous ensemble, ils représentent un segment plus grand que celui des leaders du marché.

Enfin, IDC signale que l'ensemble des 'flash arrays' a généré 1,9 milliard de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 15,1 pour cent par rapport à l'année précédente. Au niveau des solutions flash hybrides, le chiffre d'affaires a été de 2,7 milliards de dollars, en progression de 7,4 pour cent.