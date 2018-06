HP supprime plus d'emplois encore au niveau mondial

Dans une déclaration obligatoire faite au contrôleur boursier américain SEC, HP Inc signale que son conseil d'administration a approuvé la suppression d'emplois.

D'ici la fin de son exercice 2019, HP va donc se séparer de 4.500 à 5.000 employés. Selon l'entreprise, cela générera dans un premier temps un surcroît de coûts liés au personnel - à cause des licenciements et des indemnisations allant de pair - de quelque 700 millions de dollars (597 millions d'euros) avant impôts.

Le plan de restructuration, qui avait été présenté en octobre 2016, prévoyait au départ la suppression de 4.000 postes de travail maximum. HP occupe actuellement quelque 49.000 personnes.

HP Inc a pendant longtemps été aux prises avec des marchés du PC et de l'impression en recul, mais l'entreprise a fait nettement mieux durant les sept derniers trimestres, puisqu'elle enregistre une croissance de son chiffre d'affaires et qu'elle a récemment encore revu à la hausse ses objectifs de bénéfice. Le cours de l'action HP est actuellement d'un quart supérieur environ à celui d'il y a un an.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.