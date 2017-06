Honor entend aussi réussir sur le marché belge

Vous n'avez pas encore entendu parler d'Honor? Sachez dans ce cas que cette marque de smartphones existe en fait depuis 3 ans et demi et est ce qu'on appelle en jargon l''e-brand' numéro 1 en Chine, à savoir la marque la plus vendue en ligne. Honor appartient du reste à l'entreprise déjà mieux connue Huawei. Via divers sites web, il est possible depuis assez longtemps déjà d'acheter les appareils de cette marque chez nous également. Ces smartphones sont vendus 'physiquement' depuis quelque temps aussi dans les magasins de Media Markt.

"Considérez-le surtout comme une façon de permettre aux clients potentiels de faire connaissance avec nos produits", déclare Yves Leemans, marketing manager d'Honor en Belgique. Le canal numérique continue du reste d'être largement privilégié. "Parce qu'il correspond le mieux à notre groupe-cible: les 'digital natives'", affirme Akin Lee, managing director d'Honor Western Europe. "Plus de la moitié de nos appareils sont vendus en ligne: c'est substantiellement plus que chez les autres marques." Tous les efforts de marketing sont aussi consentis via les canaux 'plus jeunes' tels les médias sociaux. "Ces canaux sont particulièrement puissants car le bouche à oreille est la meilleure promotion", poursuit Lee. En 2016, Honor a enregistré une croissance de 200 pour cent de son chiffre d'affaires en Europe Occidentale et pour cette année, Lee prévoit une nouvelle progression de 100 pour cent.

En France, Honor est déjà devenue l''e-brand' la plus vendue, alors qu'en Allemagne et en Italie, les ventes sont bonnes également. En Belgique, tel n'est provisoirement pas encore le cas, mais les ambitions ne manquent pas. Le fait que le tout nouveau produit-phare, l'Honor 9, soit vendu exclusivement chez nous à un prix plus attractif (429 euros) que dans la plupart des autres pays, devrait permettre de mener ces ambitions à bien. "Avec Huawei, nous visons une image premium numérique: Honor cible les 'enfants du numérique' qui apprécient la technologie et qui veulent être les premiers à en expérimenter une nouvelle", ajoute encore Lee. C'est précisément pourquoi les appareils Honor sont parfois les premiers à être dotés d'innovations développées par les équipes de recherche et développement que l'entreprise partage avec Huawei.

'Plus rapide que le Galaxy S8'

C'est ainsi que l'Honor 9 est équipé d'une paroi arrière en verre incurvé 3D et d'un appareil photo à double objectif amélioré de 20 méga-pixels (objectif monochrome) et 12 méga-pixels (objectif rgb). Les deux objectifs fonctionnent en tandem, afin d'assurer davantage de profondeur et de détails en combinaison avec un rendu correct des couleurs.

Nous n'allons pas reprendre ici toutes les spécifications de l'Honor 9, mais avec 64 Go de ROM, 4 Go de RAM et un processeur octa-coeur Kirin 960, cet appareil ultrafin (7,45 mm) offre en principe tout ce qu'il faut. Lors de sa présentation, George Zhao, président d'Honor, a aussi montré dans une démonstration que l'Honor 9 avec son écran de 5,15" était même un tantinet plus rapide au niveau de l'ouverture des applis que le Galaxy S8 de Samsung.